Četri veidi, kā aizsargāt informāciju viedtālrunī

Pubiskais WiFi tīkls paredzēts visiem. Tātad tas var būt pieejams ne tikai jums, bet arī kādam, kuram ir ļaunprātīgi nodomi. Lietojot to pašu bezmaksas interneta tīklu, ļaundaris var pieslēgties jūsu ierīcei un piekļūt tajā glabātajai informācijai. Starp citu, šādas datu noplūdes iespējamību varat samazināt, ja viedtālruņa iestatījumos norādīsiet, ka neļaujat jūsu tālrunim automātiski pieslēgties citām tīklā esošajām iekārtām. Drošības labad ir vērts atslēgt arī automātiskos Bluetooth vai GPS savienojumumus, ja tos neizmatojat.

Uzskats, ka visdrošākie ir biometrijas risinājumi – ierīces atslēgšana ar pirksta nospiedumu vai sejas atpazīšanas funkciju – ir maldīgs. Ja informācija ir vērtīga, pieredzējis hakeris izdomās veidu, kā to iegūt: dublēs pirksta nospiedumu no citas virsmas, kam esiet pieskāries, vai izmantos jūsu fotogrāfiju.

Ierasts, ka antivīrusu programmas instalē datoros. Taču dažādi ļaunprātīgi vīrusi var piekļūt arī mobilajām ierīcēm. Daļa no tiem atceļo ar bezmaksas lietotnēm, kas ielādētas no neoficiālām vietnēm, citas izplatās bez lietotāja iejaukšanās. Lai savu viedierīci no tām aizsargātu, ir vērts savlaicīgi parūpēties par pienācīgu programmatūru.