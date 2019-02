- Laikā, kad kā jauna meitene, pasākumu vēroju no malas - latviešu mūzika manī neraisīja īpaši lielu interesi, iespējams tāpēc, ka īsti nespēju sadzirdēt un sajust ko tādu, ar ko varu identificēties. Manuprāt, pašmāju mūzikā pietrūkst svaigu asiņu, tāpēc man ir liels prieks pašai būt starp nominantiem tieši šogad, kad nominēti arī vairāk mani draugi (Evija Vēbere, Jānis Ruņģis, Mur, Rūdolfs Macats, Kaspars Vizulis u.c.), kas bez liekām ārišķībām rūpīgi strādā pie sava īpašā skanējuma. Domāju, ka gan man, gan arī citiem “Zelta mikrofons” ir svarīga atzinība par to, ka mūsu paveiktais ir būtisks ne tikai mūsu klausītājam, bet arī visai sabiedrībai kopumā.

- To, ka “Zemes stunda” kļūs par hitu, šķiet, toreiz nojauta tikai producents Kaspars Ansons un arī Arnis Račinskis, kurš jau tad pareģoja dziesmas iespējamos panākums. Šķiet, dziesmā ir iekodēts kas tāds, caur ko katrs lielākā vai mazākā mērā var atgriezties savās naksnīgajās pieredzēs - jaunas satikšanās, grandiozas apņemšanās un beigu beigās - robi atmiņā par to, kas noticis vai nenoticis. Rezonanse ap dziesmu bija liela jau dienā, kad to pirmo reizi prezentējām dziesmu rakstīšanas nometnē "RIGaLIVE” un arī pēc tam, kad afterpārtijā dziesma piedzīvoja debiju reālos nakts apstākļos. Daudzi to mīl un daudzi nīst - arī tas palīdz dziesmai augt.