Maija Silova: “Ikdienā ļoti labi izjūtu dažādas ju(un ū)tīguma pakāpes, kad saku NĒ”

,,NĒ" It kā divi burti vien, bet šis vārds ir tik sensitīvs. Ikdienā ļoti labi izjūtu dažādas ju (un ū)tīguma pakāpes, kad saku NĒ. Un pārsvarā nekad mans NĒ nav personisks vai kaut kādā veidā saņēmēju aizvainojošs. Mans NĒ ir tikai mana atbilde uz uzdoto jautājumu. Tieši tik vienkārši. Bet esmu novērojusi, ka, dažkārt, kaut ko otram jautājot, cilvēki apriori sagaida JĀ. Un viņus maz interesē, ko Tu par to domā. No Tevis tiek prasīts JĀ👊 NĒ tiek uztverts kā pļauka. Pat veikalā pārdevēja piedāvājot man iegādāties ,,vēl šo blūzi" pie tikko nopirktiem svārkiem, paskaidro man, ka tā ir obligāti ,,jāņem". Kad es atsakos, man tiek norādīts uz to, ka es nesaprotu, cik labi viss izskatās kopā. Nopietni? Esmu lūgusi stilista pakalpojumus? Es pērku svārkus un es nepērku blūzi speciāli, lai aizvainotu pārdevēju, man nav vajadzīga blūze dotajā momentā🙉😅 Un tā ir tikai mikroskopiska ainiņa no ikdienišķā NĒ, kurš līdzīgi izpaužas visās dzīves jomās 👋 Это только Ты думаешь, что Ты сказал просто НЕТ, часто человек это воспринимает, как оскорбление, и скорее всего, личное☝️ Даже, если Ты его ,,видел" только по мейлам или телефону. Даже, если Ты вообще ничего о нем не думаешь. Или это только со мной так происходит?😅 NO, is the hardest word. Or, maybe, YES even harder🎩

A post shared by Maija Silova (@silovamaija) on Feb 6, 2019 at 7:09am PST