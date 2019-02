Aprēķināta Latvijas uzņēmumu kopējā vērtība

"Top 10" vērtīgākie uzņēmumi Vidzemē 2018.gadā bija SIA "Firma Madara 89" - 109,5 miljoni eiro (Smiltenes novads); AS "Valmieras stikla šķiedra" - 102,66 miljoni eiro (Valmiera); AS "Cēsu alus" - 82,03 miljoni eiro (Cēsu novads); AS "Stora Enso Latvija" - 58,87 miljoni eiro (Smiltenes novads); Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "VAKS" - 49,71 miljons eiro (Valmiera); SIA "ALB" - 19,57 miljoni eiro (Cēsu novads); AS "Valmieras piens" - 18,71 miljons eiro (Valmiera); SIA "Avoti SWF" - 16,47 miljoni eiro (Gulbenes novads); SIA "Staļi" - 14,14 miljoni eiro (Priekuļu novads); SIA "Graanul Invest" - 12,75 miljoni eiro (Smiltenes novads).