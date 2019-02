Festivālā “Saxophonia” satiekas Kristians Maurers un "Sinfonietta Rīga"

Kristians Maurers (1967) ir viens no redzamākajiem un ietekmīgākajiem Austrijas džeza mūziķiem. Studējis saksofona spēli Vīnes Mūzikas un teātra augstskolā, kur kopš 1991. gada arī pasniedz saksofona spēli. Maurers aktīvi darbojas gan akadēmiskās mūzikas laukā, gan džezā. Viņš ir viens no Augšaustrijas Džeza orķestra dibinātājiem. Kopā ar saksofonistiem Florianu Brambeku, Klausu Dikbaueru un Volfgangu Pušingu darbojas eksperimentālā džeza un jaunās improvizācijas saksofonu kvartetā Saxafour. Sadarbojies ar leģendāro amerikāņu soulmūzikas grupu The Supremes un aktrisi Laizu Minelli. Ražīga ir Kristiana Maurera darbība ierakstu jomā - vairākos desmitos skaitāmi ieraksti tapuši gan ar Saxafour, gan paša vārdā nosaukto kvintetu.