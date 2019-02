Espo konvencijas dalībvalstis: Astravjecas AES būvlaukuma izvēle pārkāpj konvenciju

Par Lietuvai labvēlīgo atzinumu balsojušas 30 no 36 dalībvalstīm, to vienprātīgi atbalstījušas visas ES valstis.

Savas AES būvei Baltkrievija izraudzījusies vietu aptuveni 30 kilometrus no Lietuvas robežas un 50 kilometrus no Viļņas - Grodņas apgabala Astravjecas rajonā. Turklāt dzesēšanas vajadzībām plānots izmantot ūdeni no Neres upes, kas tālāk tek cauri Lietuvas galvaspilsētai. Arī no Latvijas robežas šo kodolspēkstaciju šķir tikai aptuveni 110 kilometri.