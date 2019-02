Pasaules bagātākais cilvēks šantažēts ar kailfoto

"Protams, es negribu, lai tiek publicētas manas personīgās fotogrāfijas, bet es arī nepiedalīšos viņu labi pazīstamajā šantāžas, politisko pakalpojumu, politisko uzbrukumu un korupcijas praksē," Bezoss norāda bloga ierakstā. "Es labāk pieceļos, pastumju šo baļķi malā un paskatos, kas izlīdīs no tā apakšas."

Tas ir jaunākais pavērsiens pasaules bagātākā cilvēka strīdā ar mediju uzņēmumu "American Media Inc", kas saistīts ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.

ASV prezidents Donalds Tramps tviterī uzbrucis Bezosam, viņa uzņēmumam "Amazon" un laikrakstam "The Washington Post", ko Bezoss iegādājās 2013.gadā.

"The Washington Post" publicējis daudzus rakstus, kuros kritizēts Tramps un viņa administrācija. Laikraksts ir "Amazon" "galvenais lobijs", sūdzējās Tramps, nepamatojot savus izteikumus ar pierādījumiem.

"Nav iespējams izvairīties no tā, ka atsevišķi ietekmīgi cilvēki, par kuriem raksta "The Washington Post", izdarīs kļūdainu secinājumu, ka es esmu viņu ienaidnieks," raksta Bezoss. "Kā liecina viņa daudzie tvīti, prezidents Tramps ir viens no šiem cilvēkiem."