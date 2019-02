Mārcis Judzis spiests pamest darbu "Olainfarm"

Pats Judzis, kurš "Olainfarm" strādāja par revīzijas komitejas padomnieku, sarunā ar "Vakara Ziņām" atklāja, ka šis lēmums nācis kā zibens no skaidrām debesīm. "Darbā ierados viens no pirmajiem, un nebija tādas reizes, kad nebūtu to apmeklējis! (..) Uzņēmums no manis tikai ieguva, un daudzas lietas tika sakārtotas. Biju jau izstrādājis kopā ar kolēģi burvīgu uzskaites un kontroles sistēmu, bet šoreiz laikam jāsaka, ka pārcentība neatmaksājās," izdevumam nosaka Judzis, vienlaikus piebilstot, ka par šādu lēmumu īpaši nepārdzīvojot un nebrīnoties.