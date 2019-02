“Latvijas Radio 2” ētera personība Ivonna Markelova nokritusies svarā par 100 kilogramiem

Lēmums uzsākt ceļu uz liekā svara likvidēšanu pieņemts, sākoties nopietnām problēmām ar asinsspiedienu: “Tā tas turpinājās, līdz pirms trim gadiem bija tik slikti, ka es patiešām domāju, ka nomiršu. Kad ātrā palīdzība mani veda prom no mājām, es domās jau atvadījos no dēliņa un vīra. Es atceros mammas šausmu pilno skatienu, izmisumu viņas acīs. Es redzēju, ka viņa no manis atvadās... Tad arī stingri nolēmu reizi par visām reizēm tam pielikt punktu. Tobrīd mans svars bija 172 kilogrami,” izdevumu informēja Markelova, piebilstot, ka pēc notikušā uzsākusi Dikāna diētu.