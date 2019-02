Bijušais Porziņģa komandas biedrs Kanters atlaists no "Knicks" kluba

Līdz ar to par šī perioda ievērojamāko darījumu kļuvusi latviešu zvaigznes Kristapa Porziņģa pāreja no Ņujorkas "Knicks" uz Dalasas "Mavericks".

Citā maiņas darījuma ceturtdien 2017.gada drafta pirmais numurs Markele Fulcs no Filadelfijas "76ers" nonāca Orlando "Magic" komandā.

Šosezon Fulcs nospēlējis 19 mačus, vidēji laukumā pavadot 22,5 minūtes un gūstot 8,2 punktus. Jaunatnes līmenī par talantīgu uzskatītais basketbolists pagaidām nav spējis sakārtot savu metiena tehniku un līdz ar to viņam pieklibo punktu gūšana, jo šosezon viņš realizējis 42% metienus no spēles, 29% tālmetienus un 21 no 37 soda metieniem.