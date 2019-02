Reiniks piemin pāragri mirušo draugu Freimi: “Ar Valteru kādu duetu noteikti varēsiet uzraut!”

#tbt Šodien 7.februārī mēs Mārtiņam svinētu 42.dzimšanas dienu. Ar kājām uz galda, ar vai bez kapučiem, bet jebkurā gadījumā tā būtu ballīte draugiem pa pirmo. Kā tas bija vienmēr. Lai jautra svinēšana tur augšā, ar Valteru kādu duetu noteikti varēsiet uzraut!😉 🎂🎉❤ #throwbackthursday Today we would have celebrated Martin's 42nd birthday. With legs on a table, with or without hoodies, but it would be an awesome party for friends. As always. Have fun up there in the sky and don't forget to do a duet with Valters tonight! 🎂🎉❤ #martinsfreimanis #birthday #mārtiņšfreimanis #friendsforever #alwaysinourhearts #rutareinika #laurisreiniks #sarkans #February7 #MansDraugsMārtiņšFreimanis

