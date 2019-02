Linkaits: Finansiālā bedre ceļu uzturēšanā pārvērtās par reālām bedrēm uz ceļiem

Šobrīd no malas izskatās, ka ir četri pretendenti, četri piedāvājumi. Tātad “Pasažieru vilciena” vadībai un iepirkumu komisijai ir, no kā izvēlēties. Tas ir lielā mērā “Pasažieru vilciena” vadības atbildīga lēmuma jautājums. Es nebūtu pesimists un domāju, ka tiks izvēlēts kāds no pretendentiem.