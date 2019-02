Dmitrijs Savins: tiesības uz etnisko identitāti nav tiesības būt idiotam

Dmitrijs Savins norāda - ja jūs patiešām uzskatāt, ka cīņa ar korupciju un zagšanu, cīņa ar savās vietās iesīkstējušo pseidoeliti, patiešām ir mēģinājums apkarot visu krievisko, tad ir tikai divi varianti: vai nu jūs esat daļa no šīs iesīkstējušās elites, kas no tā gūst kādu labumu, proti, ēdat kādam no rokas, un tad arī ir saprotams, kādēļ šādus vēstījumus izplatāt, vai arī otrs variants – prātiņa trūkums.