"Ellē nokāpušie"

“Kā var ārsts mēnešiem neoperēt tādu ievainotu zaldātiņu! Kā var slimnīcā nebūt zāļu? Ievainotajiem, kas nāk uz invaliditātes grupas noteikšanu, ar kukuļa palīdzību ir jānopērk sev grupa. Likumi aizvēsturiski, kas mūsdienās nav interpretējami. Ar medicīnas dokumentāciju, ar ko ievainotie ieradās Latvijā, "var noslaucīt vienu vietu". Tie cilvēki, kuriem no vecās sistēmas ir labums, pārmaiņām turas pretī visiem spēkiem. Bet Ukrainā pamazām notiek izmaiņas. Gan likumdošanā (piemēram, tikai pavisam nesen Ukrainā pieņemts likums, kas kriminalizē vardarbību ģimenē, un beidzot ar likumu aizliegtas seksuālas attiecības ar bērniem; pirms gada nedaudz pamainīta darba likumdošana, noņemot liegumu sievietēm strādāt ogļu šahtās vai par vilcienu mašīnistēm - viņas tur vienmēr ir strādājušas, taču nelegāli, līdz ar to bez sociālām garantijām), gan likumu piemērošanā (civilajā medicīnā ievērojami uzlabojusies zāļu pieejammība slimnīcās u.c.). No otras puses, tur ir daudz cilvēku vispār bez kritiskās domāšanas." (Jana sit pie koka.)