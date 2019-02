Vīns sākas ar glāzi!

“Vīna garša no glāzes nav atkarīga – tas nu ir skaidrs. Līdz ar to, racionāli raugoties, nav liela nozīme, no kādas glāzes dzert. Glāzes izvēlei drīzāk ir saistība ar cilvēka garšas uztveri,” ceļojumu vīna pasaulē uz skeptiskas nots ievada viens no Latvijā slavenākajiem vīnziņiem Jānis Kaļķis. Izņēmums ir metāls, kas var ietekmēt vīna garšu. Neitrālākais no materiālie ir stikls.