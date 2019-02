Rīgas būvvalde tomēr rīkos sabiedrisko apspriedi par Skanstes tramvaja projektu

Komentējot to, kādēļ iepriekš būvvalde bija nolēmusi projektu virzīt tālāk bez publiskās apspriedes, Butāns skaidroja, ka daļai teritoriju, kuras skar būvniecības iecere, publiskā apspriešana savulaik jau organizēta detālplānojuma izstrādes laikā. Savukārt pārējā teritorijā tikšot izmantota jau esošā tramvaju līniju infrastruktūra.

Jau vēstīts, ka Rīgas apkaimju alianse, protestējot pret to, ka par Skanstes tramvaja ieceri netika rīkota publiskā apspriede, decembra beigās Rīgas domē organizēja paši savu sabiedrisko sanāksmi. Lai gan uz to bija aicināti ierasties arī atbildīgo pašvaldības institūciju pārstāvji - neviens no viņiem neieradās.