Sevastova: Rītdienai būšu gatava

Savu nākamo cīņu liepājniece aizvadīs jau rīt plkst. 13:00, taču pretiniece vēl nav zināma. Sevastova atklāja, ka ir gatava cīņai, neskatoties uz to, ka nav zināms ar, kuru no slovākietēm viņai nāksies cīnīties. "Esmu gatava aizvadīt cīņu pret jebkuru no pretiniecēm. Zinu tikai to, ka man spēles sākums ir plkst. 13:00. Esmu spēlējusi pret abām pretiniecēm, tādēļ zinu, kā viņas spēlē. Būšu gatava," atzina Sevastova.