Kas jauns hokejā? Matulis sapņo!

No sportiskā viedokļa mačam Koventrī nebija lielas jēgas, diezin vai “Dinamo” vājinātā sastāvā tur kaut ko spēja uztrenēt, drīzāk komandai bija vajadzīga atpūta. Taču par spēles lietderību konkrētāk varēsim runāt pēc atlikušajiem pieciem KHL mačiem. Ja “Dinamo” tiks “play-off”, tad viss ir bijis pareizi... Neesmu baigais fans, ka “Dinamo” dažas savas izbraukuma spēles aizvadīja Šveicē, taču kādus divus mačus sezonā uzspēlēt Lielbritānijā gan būtu svētīgi. No socioloģiskajām aptaujām zināms, ka hokejs (Latvijas izlase, “Dinamo”) ir viena no saiknēm, kas saista mūsu tautiešus svešumā ar Latviju. Pat spēcīgāk par Saeimas deputātu kandidātu vizītēm.

Pirms valsts izlašu turnīriem man ir niķis izpētīt konkurentu sastāvus. Tātad Koreja, pērn 16. vieta pasaulē, kuru uzvarējām ar 6:2. Kas tas bija par zvēru? Praktiski labākais iespējamais sastāvs – 19 (!) spēlētāji, kas 2018. gadā Herningā cienījami turējās pretī Latvijas izlasei, salūstot tikai spēles beigās (0:5). Ja no Latvijas virslīgas komandām izveidota Latvijas izlase bez problēmām spēj uzvarēt pasaules 16. stiprāko izlasi? Jā, mums pieci spēlētāji bija no ārzemēm, taču tas lietas būtību nemaina. Kādi secinājumi: a) Latvijas čempionāts ir spēcīgāks par Āzijas līgu, kur spēlē Korejas un Japānas hokejisti; b) pēdējos gados mūsu Optibet Hokeja līgas meistarība noteikti ir augusi un ir salīdzināma ar Kazahstānas čempionātu; c) no Latvijas virslīgas spēlētājiem izveidota izlase spēj konkurēt ar pasaules čempionāta elites grupas astes gala izlasēm. Pēdējais apgalvojums gan prasītos pārbaudi tieši pasaules čempionātā.