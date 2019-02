Pirmdienas horoskops: kas tevi šodien gaida?

AUNS Šodien būsi ļoti prasīgs gan pret sevi, gan apkārtējiem. Pielūko vienīgi, lai nesāc krist galējībās. Panākumus ļaus gūt tieši mērenība un apdomīgums it visā. Pēcpusdienā iespējami pārsteigumi no mīļotā.

VĒRSIS Darbi negaidīs, nāksies meties tajos iekšā, izrādīt neatlaidību un mērķtiecību. Saskarsmē ar apkārtējiem sapratīsies no pusvārda, kas palīdzēs nedaudz ātrāk īstenot cerētās lietas.

SVARI Pilnīgi iespējams, kāds no Svaru zīmes pārstāvjiem var sākt aizdomāties par ģimenes biznesa iespējām. Šobrīd it visā vadīsies no racionalitātes principiem, neļausi vaļu emocijām, būsi ļoti nopietns.