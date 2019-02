“Rīgas mikroautobusu satiksme” līgums “Rīgas satiksmei” var nest 6-7 miljonu eiro lielus zaudējumus gadā

Lai nokļūtu no pilsētas nomalēm uz centru un atpakaļ rīdzinieki var braukt ar Rīgas Satiksmes braucamajiem vai izmantot privāto mikroautobusus. Busiņi Rīgā skaitās paaugstināta komforta transports, lai gan cena par vienu braucienu neatšķiras no pārējā pilsētas transporta.

“Rīgas mikroautobusu satiksme” ir uzņēmumu “B-Bus” un “Sabiedriskais autobuss” pilnsabiedrība. Tā izveidota 2012.gadā. Ar krietnu peļņu strādā visi - gan pati pilnsabiedrība, gan tās dalībnieki. Uzņēmumu B-Bus un Sabiedriskais autobuss īpašnieks ir Beļģijā reģistrēta kompānija “B – international”. Lai arī iepriekš bija ziņas, ka uzņēmumu kontrolē Rīgas satiksmes darbinieks un partijas Gods kalpot Rīgai ietekmīgs biedrs Aleksandrs Brandavs, tomēr viņš to noliedza un centās izvairīties no tiešām atbildēm.

No 2018.gada Latvijā palika stingrāki naudas atmazgāšanas novēršanas likumi. Visām firmām bija jādeklarē patiesie labuma guvēji, kas līdz šim varēja slēpties ārvalstīs reģistrētās firmās. Tagad komercreģistrā atrodams, ka Brandavs ir patiesais labuma guvējs gan SIA B-Buss, gan līdz ar to arī SIA Rīgas mikroautobusu satiksme. Tas nozīmē, ka viņš kontrolē uzņēmumu, kas sniedz pakalpojumu Rīgas satiksmei, un tajā pašā laikā no Rīgas satiksmes puses kā Elektronisko norēķinu un projektu daļas vadītājs un no Rīgas kartes kā valdes loceklis kontrolē savstarpējos norēķinus.