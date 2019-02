Pabriks par vispārējās valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu: tas būs liels izaicinājums

Viņš atzina, ka, Latvijas armijai turpinot uzlabot savas kaujas spējas un tehnisko nodrošinājumu, ļoti svarīgi būs nodrošināt arī to, lai iedzīvotāji nenotic pretvalstiskai propagandai. Pabriks pauda satraukumu, ka šāda propaganda var tikt izplatīta arī no valsts amatpersonu puses, piemēram, sestdien Rīgā notikušajā piketā galvaspilsētas mēra Nila Ušakova (S) atbalstam viņa partijas biedrs, Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš ar saviem izteikumiem esot centies diskreditēt Latvijas armiju.

Ministrs aicināja Latvijas iedzīvotājus kritiski vērtēt informāciju un nekļūt par propagandas upuriem. "Līdz ar to viena no galvenajām manām prioritātēm šajā un nākamajos gados būs visaptverošās aizsardzības koncepcijas ieviešana," norādīja politiķis. Viņš piebilda, ka līdzīga sistēma sekmīgi darbojas virknē citu valstu, tai skaitā Izraēlā, Somijā, Taivānā.

Pabriks skaidroja, ka visaptverošas valsts aizsardzības sistēma, mazliet pārspīlējot, nozīmē to, ka cilvēki no skolas sola līdz pensijai zina, kā rīkoties dažādās krīzes situācijās. Viņš norādīja, ka šādas sistēmas ieviešana prasīs ļoti nopietnu valdības darbu, jo tā skar gandrīz jebkuru nozari, līdz ar to - arī visas ministrijas. "Mums ir jāsaprot, kas citām ministrijām ir jādara, kā mēs varam sadarboties, tā kā tas būs liels izaicinājums," neslēpa aizsardzības ministrs.