Izglītības ministre: esam iesprostoti iepriekšējās valdības atstātajā mantojumā

"Mēs esam iesprostoti tajā, ko atstājusi iepriekšējā valdība, un fiskālajā disciplīnā, līdz ar to runāt par jaunu politiku un to, ka nākam ar savu uzstādījumu vai iespējām kaut ko mainīt, mēs šogad nevaram," teica ministre. Tas nozīmē tikai to, ka 2019.gadā darāms ir tas, kas jau iekļauts budžetā, "ja negribam no mīnus 44 miljoniem pēc visu ministriju nosauktajām prioritātēm, tostarp pedagogu algām, iegūt aptuveni mīnus 160 miljonus," norādīja politiķe.