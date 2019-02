Pabriks: Krievija patiesībā nevēlas tādus līgumus kā INFT

Komentējot ASV un tai sekojošo Krievijas izstāšanos no INFT, Pabriks atkārtoti atzina, ka tas nav liels pārsteigums, jo Krievija jau gadiem ilgi bija pārkāpusi šo vienošanos.

Viņš brīdināja, ka tagad, pēc ASV un Krievijas izstāšanās no INFT, var sagaidīt aktīvāku Krievijas propagandu par raķešu jautājumiem, lai "apstrādātu nezinošos prātus Rietumu sabiedrībās, mēģinot viņus iebaidīt", izplatot dezinformāciju par to, ka ir sākusies jauna apbruņošanās sacensība. Iespējams, šajā propagandā tiks norādīts uz tādu jaunu militāru resursu parādīšanos, kas nekādā veidā nav saistīti ar ASV un Krievijas izstāšanos no INFT, brīdināja Latvijas aizsardzības ministrs.