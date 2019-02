Sevastova un Ostapenko saglabājušas savas pozīcijas WTA rangā

Sevastova joprojām ir pasaules 12.rakete, par vienu vietu rangā pakāpjoties pirms nedēļas. Pasaules ranga pirmajam desmitniekam viņa ir diezgan tuvu, jo no tā viņu šobrīd šķir 137 punkti. Viņas rekords pasaules rangā ir 11.vieta, ko viņa pirmo reizi sasniedza pagājušā gada oktobrī.

Pēc uzvaras Austrālijas atklātajā čempionātā uz pirmo vietu pasaules rangā pacēlās Naomi Osaka, kura līdz ar to kļuvusi par vēsturē pirmo Japānas tenisisti pasaules ranga pirmajā vietā.

Otrā rangā šobrīd ir Austrālijas atklātā čempionāta fināliste Petra Kvitova no Čehijas, bet trešā ir iepriekšējā pasaules ranga līdere Simona Halepa no Rumānijas, kura pirmajā vietā iepriekš bija 48 nedēļas. Ceturtajā pozīcijā ir amerikāniete Sloeina Stīvensa, bet viņai seko cita čehiete Karolīna Plīškova. Sestā joprojām ir vāciete Angelika Kerbere, kamēr septītā ir Jeļina Svitoļina no Ukrainas, bet astotajā pozīcijā iekārtojusies nīderlandiete Kiki Bertensa. Tikmēr devītā ir baltkrieviete Arina Sabaļenka, bet pirmo desmitnieku Dānijas pārstāve Karolīna Vozņacka.