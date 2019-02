Pirms dodaties automazgātavā

Automātiskajās mazgātavās visbiežāk netīri paliek riteņu diski. Mazgāšanas cikls ir tik īss, ka uzklātās putas nepaspēj iedarboties, savukārt birstes nespēj iekļūt disku risēs, skrūvju vietās un citās grūti sasniedzamās vietās. Šajā gadījumā var palīdzēt ātri iedarbīgs riteņu disku tīrīšanas līdzeklis kā TurtleWaxRedline Wheel Cleaner. Tā spēcīgā formula izstrādāta disku attīrīšanai no bremžu putekļiem bez beršanas – vienkārši uzpūšam, pagaidām un noskalojam. Īpašs krāsu maiņas reaģents signalizē par tīrītāja iedarbību – no spilgti rozā tas kļūst tumšāks. Ja TurtleWaxRedline uzklāj tieši pirms iebraukšanas automazgātavā, pat īsais, piecu minūšu mazgāšanas cikls nomazgās netīrumus un nosēdumus no diskiem labāk nekā bez pre-wash. TurtleWaxRedline ieteicams turēt automobilī, lai pirms mazgāšanas lietotu pēc vajadzības, tomēr jāpatur prātā, kas tas nav noturīgs pret stipru salu.

Ja rodas šaubas, vai birstes un ūdens strūkla spēs tikt galā ar ilgāku laiku krātiem ziemas ceļu netīrumiem, ieteicams pirms mazgāšanas aši apstrādāt visvairāk „cietušās” detaļas ar universālu priekšmazgātāju. PitstopExtraCleaner sērijā ir divi šādi līdzekļi – Premium jeb stipras iedarbības tīrīšanas līdzeklis (sarkans) un HeavyDuty ar ļoti stipru iedarbību. Abos gadījumos nepieciešams iepazīties ar lietošanas instrukciju, jo līdzekļi ir patiešām spēcīgi – HeavyDuty pat apzīmēts kā „sārmains”, jo izstrādāts ieēdušos netīrumu notīrīšanai bez beršanas – tikai ar ūdens strūklu. Vasaras periodā ExtraCleaner pat iesaka atšķaidīt ar ūdeni proporcijā no 1:6 līdz 1:1, atkarībā no netīrumu veida un pakāpes, taču ziemā mēs to diez vai darīsim.ExtraCleaner nebojā krāsotas virmas, plastmasas, stiklus, tekstilu un gumijas detaļas, tomēr ziemas periodā ražotājs to iesaka riteņu disku un apakšējo virsbūves daļu pirmapstrādei.