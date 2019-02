Partizānu drāmas "Sarkanais mežs" pirmās sērijas jau šonedēļ

Daudzsēriju filma “Sarkanais mežs” ir viens no pēdējo gadu nozīmīgākajiem televīzijas projektiem Latvijā. To raksturo vēriens, kino kvalitāte un iztirzāto vēsturisko norišu nepārejošā aktualitāte, jo par mūsu neseno vēsturi mākslas valodā ir runāts maz.

“Mēs ļoti ceram, ka skatītājam patiks šī filma. Tas ir stāsts par vienkāršiem cilvēkiem sarežģītos apstākļos, kad ar viņu dzīvēm spēlējas lielvaru specdienesti. Filmas varoņiem ar to jātiek galā, jāspēj kalpot Dzimtenei un palikt dzīviem. Uzticēties nevar nevienam,”

intriģējošos sižeta pavērsienus ieskicē Arta Ģiga. “Par angļu izlūkdienesta operāciju ar kodēto nosaukumu “Jungle”, kas ir “Sarkanā meža” sižeta pamatā, uzzināju, strādājot pie savas debijas filmas. Šis sižets likās tik interesants un plašākai sabiedrībai nezināms, ka radās ideja to inscenēt daudzsēriju mākslas filmā,” stāsta idejas autors, režisors un filmas mākslinieks Normunds Pucis.

norāda Normunds. “Pirmo reizi Latvijas kino vēsturē ir inscenēta trimdas latviešu pēckara dzīve Anglijā. Tā ļauj skatītājam ne tikai ielūkoties šajās nezināmajās vēstures lappusēs, bet arī šodienas emigrantu acīm uzdot to pašu jautājumu - ko man nozīmē Latvija un ko es tās labā esmu gatavs darīt?” par “Sarkanā meža” nozīmi šodienas Latvijā stāsta idejas autors.

Daudzsēriju filma tapusi divus gadus, un producente Arta Ģiga izsaka lielu pateicību visiem, kuri iesaistījušies tās veidošanā. Ne tikai komandai un vēsturiskajiem konsultantiem, bet arī pašiem mežabrāļiem un meža meitām, kas dalījās savās atmiņās. “Daudz ko no tā centāmies ielikt filmā,” atzīst Arta. “Nacionālā pretošanās kustība saglabāja cerību par brīvu Latviju ilgu laiku pēc padomju okupācijas. Šie cilvēki māca mums nepadoties un nebaidīties.”

“Sarkanais mežs” - no 2. marta, sestdienās plkst. 21. 25 LTV1 un Replay.lv. Savukārt 1. martā plkst. 21.15 LTV1 un Replay.lv būs vērojams stāsts par vērienīgās daudzsēriju filmas tapšanu. Portālā LSM.lv no 18. februāra būs pieejami plašāki materiāli par filmas tapšanu, savukārt no 1. marta preses tirdzniecības vietās būs pieejams īpašs žurnāla “Rīgas Viļņi” speciālizlaidums - veltīts tikai “Sarkanajam mežam”.