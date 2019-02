Valentīndienā “Splendid Palace” interesanta vācu filma “Pacēlāju valsis”

Kristians, jauniņais milzīgā tirdzniecības centrā, pamazām iepazīstas ar gluži vai sirreālistisko plauktu, eju un mehānismu kārtību. Bruno no dzērienu nodaļas viņam atklāj lielā nama mazos noslēpumus. Kristians iemīlas valdzinošajā Marionā no saldumu nodaļas. Diemžēl dzīve ir sarežģītāka, nekā šķiet, redzot valša ritmā tverto veikala ikdienu. Tomass Štūbers radījis odu humānismam, parastu cilvēku dzīvi filmā atainojot pilnu maģijas un cerības uzplaiksnījumu.

“Jauneklis ar malkas cirtēja augumu, kurš cenšas būt baletdejotājs.” Tā sevi raksturo aktieris Francs Rogovskis. Tikai pirms gada viņš kļuvis par Eiropas kinozvaigzni, bet presē jau tiek dēvēts par jauno sekssimbolu. No pirmā acu uzmetiena F. Rogovskis neatgādina tipisku filmu varoni – viņš ir klusētājs ar iedzimtu zaķalūpu un rētu sejā. Tomēr pēc panākumiem pagājušā gada Berlīnes kinofestivālā, kurā aktieris tika atzīts par vienu no Eiropas kino uzlecošajām zvaigznēm, kā arī pēc divām galvenajām lomām Kristiana Pecolda filmā “Tranzīts” (Transit, 2018) un Tomasa Štūbera filmā “Pacēlāju valsis” (In den Gängen, 2018), Rogovskis ir kļuvis par vienu no visvairāk pieprasītajiem mūsdienu aktieriem.