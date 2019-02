Izmaksāts lielākais sporta likmju laimests Latvijas vēsturē

Naktī no ceturtdienas uz piektdienu Nacionālajā hokeja līgā tika aizvadīti 14 mači, ieskaitot visas komandas, kurās spēlē latviešu hokejisti. No likmes 2992,99 eiro vērtībā Optibet izmaksāja 117 883,63 eiro vērtu laimestu. Tā bija sistēmas likme - pieckāršas un seškāršas likmes no 14 spēlēm.

Zīmīgi, ka viens no mačiem beidzās ar rezultātu 0:0, kas NHL gadās ļoti reti. Savukārt divos citos mačos rezultāts tika izlīdzināts tikai pēdējā spēles minūtē: Džefs Skiners (Bufalo "Sabres") spēlē pret Karolīnas "Hurricanes" izlīdzināja rezultātu 56 sekundes pirms spēles beigām, bet Jakubs Vorāčeks (Filadelfijas "Flyers") to izdarīja vien 18 sekundes pirms tiesneša svilpes, spēlē pret Losandželosas "Kings".

