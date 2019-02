Gada laikā 1000 jaunie speciālisti saņēmuši garantijas mājokļa iegādei

Tūkstošā garantija piešķirta šonedēļ bankas "Luminor" aizdevumam mājokļa iegādei Rīgā par summu 63 000 eiro. Mājokļa iegādes darījuma finansējumā nepilnus 60 000 eiro veido bankas aizdevums, tai skaitā ar piesaistītu "Altum" garantiju aptuveni 9600 eiro apmērā. Pateicoties "Altum" garantijai, pirmās iemaksas apmērs klientam ir samazinājies līdz aptuveni 3000 eiro jeb 5% no kopējās darījuma summas.

Kopš pagājušā gada 1.marta, kad "Altum" sāka izsniegt garantijas jaunajiem speciālistiem, piešķirto garantiju kopējā summa sasniegusi septiņus miljonus eiro. Garantijas izmanto jaunie speciālisti visā Latvijā, vienlaikus lielākais iegādāto īpašumu īpatsvars ir Rīgā un Pierīgā - 84%. Kurzemē un Zemgalē katrā ir notikuši 5% no kopējā darījumu skaita, Vidzemē - 4%, Latgalē - 2%. No lielajām pilsētām lielākais iegādāto īpašumu skaits ir Rīgā (650), Jelgavā (31), Liepājā (30), Jūrmalā (15), Valmierā (14), Daugavpilī (10), Ventspilī (deviņi). Kopumā darījumi veikti 80 dažādos novados un pilsētās.

Vidējais aizdevuma apjoms, kuru bankā mājokļa iegādei aizņēmušies jaunie speciālisti, ir 58 000 eiro. Lielākais darījumu īpatsvars jeb 43% ir aizdevumi diapazonā no 20 000 līdz 50 000 eiro. 24% banku hipotekāro aizdevumu ir robežās no 50 000 līdz 70 000 eiro, 17% - robežās no 70 000 līdz 100 000 eiro, 11% - virs 100 000 eiro, savukārt 5% aizdevumu ir apjomā līdz 20 000 eiro. Vidējais piešķirtās "Altum" garantijas apmērs ir 7000 eiro.