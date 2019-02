Ar ko "Supernovas" dalībnieki skatītājus pārsteigs fināla šovā?

Par vietu “Supernova 2019” finālā gandarīts ir arī Edgars Kreilis, kurš šogad konkursā piedalās trešo reizi. “Katru dienu strādājam pie priekšnesuma attīstības, lai to padarītu labāku, baudāmāku un skanīgāku. Esmu ņēmis vērā arī žūrijas ieteikumus – turpinu strādāt pie savām sajūtām, kuras viennozīmīgi ir viena no svarīgākajām atslēgām, lai uzrunātu skatītājus kopumā. Vēlos maksimāli atvērties – no sirds un ar patiesām emocijām,” stāsta mūziķis. Edgars Kreilis atzīst, ka konkurence šogad ir liela, tomēr tic, ka arī viņam viņam ir visas iespējas pārstāvēt Latviju Eirovīzijā. “Protams, es varbūt neesmu pilna laika mūziķis kā mani konkurenti, taču lielais atbalsts, ko saņemu arī no ārzemju sekotājiem, dod lielas cerības, tāpēc es uzdrīkstos sapņot!”.