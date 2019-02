Nemiro: Ir pienācis laiks strauji rīkoties

- Ja mēs runājam par vēja parkiem, tad to kapacitāte Latvijas elektroenerģijas tirgū sastāda tikai divus procentus - tas ir ļoti maz. Ja skatāmies uz radītās enerģijas cenu, tad no atjaunojamajiem energoresursiem vējam ir viszemākā cena. Piemērs ir Dānija – tur vēja parki ir ļoti attīstīti. Mēs esam tikušies ar Latvijas Atjaunojamās enerģijas federāciju, kas ir domājuši, ka šādi vēja parki Latvijā ir attīstāmi. Taču tas ir ļoti saistīts ar iedzīvotāju aktivitātēm. Skatoties uz Dobeles gadījumu, ģeneratoru izmēri un masta garums ir paredzēti milzīgi, salīdzinot ar jebkuru citu no Latvijā esošajiem vēja ģeneratoriem.