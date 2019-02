Arī Ivo Fomins ir tikai cilvēks

Ivo: “Arī es esmu tikai cilvēks. Cilvēks ar savām vājībām un savām stiprajām pusēm. Šī dziesma ir stāsts par to, ka kļūdīties ir cilvēcīgi. Svarīgi ir no kļūdām mācīties un tās spēt atzīt. Gribu pateikt paldies dziesmas producentam Robertam Dinteram, viņš perfekti visu salicis pa vietām, tā, kā es to vēlējos dzirdēt. Protams, dziedāšu šo dziesmu arī savos jubilejas koncertos pavasarī”.