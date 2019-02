Indra Salceviča atklāj, ko domā par Valentīndienu

Zini ko? Es sev patīku! Šeit un tagad! Iespējams,kādam es šķietu resnākais cilvēks Latvijā ,kurš nodarbojas ar liekā svara popularizēšanu. Kādam es kalpoju kā bieds un šausmu objekts, bet kāds cits skatās uz mani tieši tāpat, kā skatās pats uz sevi. Jā! Man ir virsvars, bet vai tāpēc es neesmu cilvēks? Vai tāpēc citiem ir jāizvirza teorijas par manu dzīvesveidu? Vai tas, ka es sev patīku un patikšu jebkurā veidolā ir noziegums? Vai tas, ka es sev patīku, nozīmē ka es dzīvoju nepareizi? Un kurš dzīvesveids ir tas pareizais? Un vai visiem ir jādzīvo pareizi? Bet es dzīvoju pareizi! Jo tas ir mans pareizi! Pareizi? #esdzīvojusavupareizi #lifestyle #blogger #latvianblogger #cellbes #tallina #bodypositive #effyourbeautystandards #patipilnība #plussize #plussizeblogger

