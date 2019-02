"TTT Rīga" pārspēj spēcīgo "Fenerbahce" un iekļūst Eirolīgas ceturtdaļfinālā

Spēles pirmajā ceturtdaļā ritēja līdzīga cīņa, to ar četru punktu pārsvaru noslēdzot rīdziniecēm (21:17). Otrās ceturtdaļas pirmajā pusē "TTT Rīga" basketbolistes veica izrāvienu 11:2 un palielināja savu pārsvaru līdz 13 punktiem (32:19), šajā nogrieznī ar precīziem metieniem no tālienes un pēc caurgājiena izceļoties Pulverei. Ceturtdaļas otrajā pusē mājinieces izlīdzināja spēles gaitu, taču tas "TTT Rīga" basketbolistēm netraucēja saglabāt drošu uzvaru un puslaika pārtraukumā doties ar 11 punktu vadību - 36:25.

Trešajā ceturtdaļā laukuma saimnieces uzsāka pakaļdzīšanos un ar Kelsijas Plamas centieniem pietuvojās līdz mīnus četriem punktiem (40:44). Tiesa, pēc minūtes pārtraukuma otrā laukuma galā ar tālmetienu atbildēja Kate Krēsliņa. Pēc trešās ceturtdaļas "TTT Rīga" bija vadībā ar pieciem punktiem (50:45), taču viešņām vairs nevarēja palīdzēt viena no līderēm Aivija Slotere, kura guva kājas savainojumu.

Spēles noslēdzošā ceturkšņa piektajā minūtē Pulvere ar vēl vienu precīzu "trejaci" panāca septiņu punktu pārsvaru (58:51), ko gan "Fenerbahce" basketbolistes samazināja līdz trim punktiem (58:55). Mājinieces gan nerealizēja tālmetienu, nespējot panākt neizšķirtu, turpretī Aija Brumermane no groza apakšas panāca 60:55. Spēles pēdējās minūtēs ievadā Brīa Hārtlija pietuvināja Stambulas komandu līdz mīnus vienam punktam (61:62), bet "TTT Rīga" savā uzbrukumā nespēja iekarot grozu, tādējādi mājiniecēm bija iespēja izvirzīties vadībā.

Stambulas "Fenerbahce" klubs dibināts 1907.gada 3.maijā, bet sieviešu basketbola komanda - 1954.gadā. "Fenerbahce" vārds apzīmē vēsturisku Stambulas apkaimi pilsētas Āzijas daļā un radies no Marmaras jūras krastā uzceltas bākas.

"Fenerbahce" sieviešu komanda Eirokausos spēlē no 1992.gada, kamēr Eirolīgā - no 2006. gada. Komanda sešus gadus pēc kārtas sasniedza finālčetrinieku (2012-2017), kā arī ir trīskārtēja Eirolīgas vicečempione (2013, 2014, 2017).

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.