Tiesvedība par bedrēs sagandētiem spēkratiem - retums, nevis prakse

Īpaši sliktais Rīgas ielu stāvoklis pēdējās nedēļās kļuvis par vienu no visvairāk diskutētajiem tematiem. Kā izrādās, apdrošinātāji lēnās tiesvedības dēļ neuzdrošinās pieprasīt no Rīgas pašvaldības naudu par bedrēs sagandētajām automašīnām, un spēkratu remontu izmaksas tiek segtas no kopējā autobraucēju apmaksātā apdrošināšanas “katla”, vēstī TV3 ziņas.