Madrides "Real" un "Hotspur" pietuvojas Čempionu līgas ceturtdaļfinālam

Pēc gūtiem vārtiem "Rea" nosēdās aizsardzībā un ļāva "Ajax" veidot savus uzbrukumus. Vienā no tiem Hakims Ziječš lika sanākušajiem līdzjutējiem gavilēt. Davids Neress veica precīzu piespēli soda laukuma vidū un Marokas izlases spēlētājs nekļūdīgi sita vārtu apakšējā stūrī. "Ajax" komanda turpināja kontrolēt spēles gaitu, pastāvīgi veidojot uzbrukumus caur flangiem, taču vārtus guva "Real", trīs minūtes pirms pamatlaika beigām Marko Asensio pēc Daniela Karvahala piespēles panākot 2:1.

Otrā puslaika sākumā, 47.minūtē vadībā izvirzījās "Hotspur" futbolisti, pēc beļģu aizsarga Jana Vertongena no kreisās malas veiktas izcilas piespēles precīzi sitot dienvidkorejietim Honmiņam Sonam. Puslaika turpinājumā līdz pēdējai desmitminūtei bīstamu momentu pie vārtiem nebija līdz astoņas minūtes pirms pamatlaika beigām Vertongens pēc centrējuma uzbrukuma smailē saņēma bumbu un no tuvas distances raidīja to tīklā. Pašlaik 31 gadu vecajam Vertongenam šie bija pirmie vārti Čempionu līgā.