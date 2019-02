NASA pasludina Marsa izpētes robota "Opportunity" misiju par noslēgtu

"Opportunity" ieradās uz Marsa 2004.gada janvārī. Tas apklusa tikai pērnā gada jūnijā putekļu vētras laikā, kas bija apņēmusi šo planētu. NASA inženieri turpināja mēģinājumus sazināties ar robotu, uzskatot, ka putekļi uz Saules enerģijas paneļiem var būt bloķējuši Saules gaismu. Pēdējos mēnešus viņi to mēģināja cerībā, ka Marsa vēji no novembra līdz janvārim varētu attīrīt paneļus no putekļiem.