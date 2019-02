Satiksmes intensitāte valsts galveno autoceļu tīklā pērn pieaugusi par 4%

LVC norāda, ņemot vērā pieaugošo satiksmes intensitāti, arvien aktuālāks kļūst jautājums par valsts autoceļu tīkla attīstību - jaunu ceļu būvniecību un esošo paplašināšanu. No šādiem projektiem vistuvāk realizācijai ir Ķekavas apvedceļa izbūve, kas tiks realizēta publiskās un privātās partnerības projekta veidā. Partnerības iepirkums tika izsludināts pērn decembrī un norit trīs kārtās, paredzot, ka uzvarētājs varētu tikt paziņots šogad decembrī, savukārt projektēšana un būvniecība notiktu 2020.-2023.gadā. Bauskas šosejas A7 posms no Rīgas līdz Ķekavai ir viens no noslogotākajiem valstī un satiksmes intensitāte konkrētajā Pierīgas posmā sasniedz pat 17 000 transporta vienību diennaktī. Bauskas šoseja turklāt ir vienīgais ceļš, kas ienāk Rīgā ar vienu braukšanas joslu katrā virzienā.