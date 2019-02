Infografika: Rīgas "Dinamo" - Minskas "Dinamo"

Ērtākai nokļūšanai uz spēli tiks organizēti speciāli autobusi no Rīgas centra, pirms spēles līdzjutējus ar saviem priekšnesumiem iepriecinās grupas "Bermudu divstūris", "Dzelzs vilks", "Pulsa efekts", un arī spēles pārtraukumos fanu zonā varēs baudīt izklaidējošus priekšnesumus un aktivitātes, vēsta "Dinamo" mājas lapa.

Ieeja spēles norises teritorijā būs jau no plkst. 17.00. Fanu zonā apmeklētājiem būs pieejamas Rīgas "Dinamo" un partneru organizētās aktivitātes, izklaides un tirdziņi, kā arī īpašā šim pasākumam veltītā atribūtika no oficiālā atribūtikas tirgotāja "DR Shop". Uz fanu zonas lielās skatuves iesildīties spēlei aicinās mūziķi no rokgrupas "Dzelzs vilks", Jeļena Matule ar "Friends Band Riga", Lienes Šomases radošās studijas jaunieši un ritma apvienība "Pulsa efekts".