Viens no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Filedelfijas "76ers" līderiem Džoels Embīds trešdienas mačā pret Ņujorkas "Knicks" centās neļaut bumbai atstāt laukuma robežas. Embīds uzlēca augstu gaisā un piezemējās "Madison Square Garden" īpaši svarīgo personu sēdvietu sektorā. Basketbolists ielēca tieši klēpī vienam no spēles statistiķiem. Turpat blakus sēdēja arī aktieri Redžīna Kinga un Treisijs Morgans, kuriem izdevās izvairīties no gaisā lidojošā Embīda.