Laika ziņu vīrs Māris Grigalis pārsteidz savus fanus ar dziesmu

“Šī dziesma mani uzrunāja, jau vadot “LNT” šovu “Okartes skatuve”, kur to dzirdēju pirmo reizi. Šo dziesmu ir sarakstījis Valdis Indrišonoks kurš, šķiet, ļoti precīzi atspoguļojis mūslaiku pasauli, vērtības, vajadzības, kas lika aizdomāties. Man ļoti patīk arī viņa sarakstītā melodija, ko gribēju vēl nedaudz padarīt skarbāku un elektroniskāku – to izdarīt man palīdzēja skaņu režijas vīrs Gints Stankēvičs. Ik pa laikam brīvākos brīžos labprāt spēlēju klavieres, jo tomēr pamats ir no Emīla Dārziņa skolas, un noteikti gribu to turpināt, jo mūzika ir mana relaksācija, atpūta!” portālam TVNET pastāstīja Grigalis.