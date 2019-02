Latvijas Radošo savienību padomei jauna valdes priekšsēdētāja

Inga Brūvere izglītību ieguvusi Latvijas Mākslas akadēmijā un kopš 1991. gada strādā vizuālās mākslas nozarē. 1993. gadā ir uzņemta Latvijas Mākslinieku savienībā. No 2011. gada ir Latvijas mākslinieku savienības valdes locekle. No 2015. gada līdz 2017. gadam bija Valsts Kultūrkapitāla fonda vizuālās mākslas nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja un Valsts Kultūrkapitāla fonda padomes locekle. 2015. gadā kopā ar domubiedriem dibināja festivālu “Rīgas Fotogrāfijas biennāle”, kuru no 2018. gada pārstāv Starptautiskajā biennāļu asociācijā. Inga Brūvere ir viena no “Latvijas Laikmetīgās mākslas festivālu asociācijas” dibinātājām un tās valdes locekle.