Latvijas regbija izlasi turpmāk varētu vadīt treneris no Lielbritānijas

Kā prognozēts, komandu neturpinās vadīt krievs Sergejs Lisko, kam LRF piedāvāja jaunu sadarbības līgumu, tomēr speciālists to nevarot apvienot ar darbiem dzimtenē.

Kopumā uz Latvijas regbija izlases galvenā trenera amatu esot bijuši seši kandidāti, bet šobrīd to skaits ir sarucis līdz diviem, viņiem nākot no Skotijas un Anglijas. Lielākā problēma pašlaik esot vienoties par šo treneru darba grafiku, tomēr sagaidāms, ka viens no viņiem, visticamāk, tiks apstiprināts amatā nākamnedēļ gaidāmajā LRF valdes sēdē.