Augstākā tiesa atceļ rajona tiesas lēmumu izbeigt Ventspils domes opozicionāru lietu

Lietā ir strīds par to, vai Ventspils pilsētas pašvaldība rīkojusies atbilstoši tiesību normām, neiekļaujot opozīcijas deputātus nevienas pašvaldības izveidotās komisijas, padomes, valdes un darba grupas sastāvā.

AT atzina, ka Ventspils pilsētas pašvaldībā pastāvošā kārtība, kas nosaka domes lēmuma projekta virzību, kā to raksturo pieteicēji, rada šaubas par to, vai pašvaldības radītais darba organizācijas veids dod iespēju efektīvi līdzdarboties arī opozīcijā esošo partiju deputātiem.