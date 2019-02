Video: diskusija par bērnu onkoloģiju Latvijā

Neskatoties uz lielo saslimšanas gadījumu skaitu un daļēju valsts atbalstu bērniem, kam diagnosticēta onkoloģiska slimība, ne visi nepieciešamo aprūpi var saņemt tepat uz vietas Latvijā, daudziem nākas meklēt palīdzību kādā no ārvalstu medicīnas iestādēm. Vecāku rīcībā ļoti bieži nav informācijas par to, kā segt ārstniecības izdevumus gan tepat Latvijā, gan valsts neapmaksātos ceļa un uzturēšanās izdevumus ārvalstīs. Bieži vecāku rīcībā nav arī informācijas par to, kā apmaksāt konsultācijas vai ārstēšanos ārpus Latvijas, segt analīžu izmaksas ārzemēs, apmaksāt no valsts budžeta līdzekļiem neapmaksātos izmeklējumus un medikamentu iegādi, kā arī tulkojumus medicīniskajiem izmeklējumiem.