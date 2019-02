Plāno izveidot vienotu no azartspēlēm atkarīgo personu reģistru

“Azartspēlēs no izklaides līdz atkarību purvam ir viens solis. Tās parasti ir bez logiem un pulksteņa. Šeit atkarības viela ir gan nauda, gan emocijas. Ļoti daudzi cilvēki nonāk atkarību gūstā, tiek traumētas ģimenes, viņi ieslīgst parādos un ir spiesti aiziet no darba. Nav Latvijā precīzas uzskaites par to, cik ir daudzi no azartspēlēm atkarīgo, bet psihoterapeiti saka, ka sporta totalizatoru un interneta kazino spēlmaņu kļūst arvien vairāk un tie kļūst jaunāki,” atzina Saeimas deputāte Dana Reizniece-Ozola (ZZS).