ASV aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs: Vācijai jāpalielina aizsardzības izdevumu plāni

Berlīne pašreiz tērē aizsardzībai tikai apmēram 1,24% no IKP, bet iepriekš ir apsolījusi līdz 2024.gadam sasniegt 1,5% no IKP.

NATO noteiktais mērķis aizsardzības izdevumiem ir 2% no IKP. Šo mērķi ir sasniegušas tikai astoņas no 29 NATO dalībvalstīm. Saskaņā ar NATO datiem ASV izdevumi aizsardzībai ir 3,5% no IKP.