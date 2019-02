Izcils Kouzija sniegums ļauj "VEF Rīga" otrajā papildlaikā pārspēt "Zeņit"

Papildlaikā pēc nospēlētām divām minūtēm Misters ar trim "sodiņiem" panāca Rīgas komandai vadību ar 79:76, bet vēl pusminūti vēlāk precīzs no soda metienu līnijas bija arī Mareks Mejeris (81:78). Pusotru minūti pirms pagarinājuma beigām tika panākts neizšķirts, bet Džabrils Durems ar soda metieniem atjaunoja vadību viesiem (83:81). "Zeņit" vēlreiz izlīdzināja rezultātu, bet 45 sekundes pirms papildlaika beigām Mejeris ar metienu no groza apakšas atkal panāca vadību (85:83). Tiesa, mājinieki atkal panāca izlīdzinājumu, līdz ar to bija jāaizvada otrais pagarinājums.