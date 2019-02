Baltijas valstis no 2020. gada vēlas izveidot vienotu dabasgāzes tirgu

"Pašreiz nevienprātība ir par to, kā starp dalībvalstīm tiks sadalīti ienākumi. Latvija, Igaunija un Somija ir vienojušās, ka ienākumi tiek sadalīti starp dalībvalstīm atbilstoši to patērētajai dabasgāzei," skaidroja Kauliņš.

Ekonomikas un Sakaru ministrijas eksperts no Igaunijas Reins Vaks arī pauda, ka pašreiz tiek meklēti veidi, lai Lietuva būtu gatava pievienoties pārējo valstu noteikumiem.

Lietuvas pārstāvis pauda, ka problēma ir saistīta ar ieguldījumiem. "Mēs Klaipēdas gāzes vados esam ieguldījuši, tāpat iepriekš ir izbūvēti gāzes vadi un atjaunots cauruļvads no Viļņas uz Kaļiņingradu, un tas tiek izmantots tikai tranzītā. Mēs katru gadu no tā iegūstam peļņu un tā sedz mūsu ieguldījumus. Paskatoties pašreizējo plānu, mēs saprotam, ka peļņa tiks sadalīta starp visām iesaistītajām valstīm atbilstoši to dabasgāzes patēriņam, tāpēc mēs nedabūsim atpakaļ investīcijas, ko esam ieguldījuši," skaidroja Lukoševičs.