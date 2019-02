LVC speciālisti konstatējuši defektus vairākos pērn remontētos valsts ceļu posmos

LVC pārstāvji norādīja, ka Pierīgā, uz reģionālā autoceļa Ulbroka-Ogre, posmā no reģionālā ceļa Tīnūži-Koknese rotācijas apļa līdz Ogrei no 20,54. līdz 25. kilometram pērn notika seguma pārbūve. Būvdarbus tur veica AS "Ceļu pārvalde", un to līgumcena bija 4,5 miljoni eiro ar pievienoto vērtības nodokli (PVN), darbus līdzfinansēja Eiropas Reģionālā attīstības fonds (ERAF).